Два заводи в Британії призупинили роботу через високі ціни на газ

У Європі продовжують зростати ціни на газ. Через це американський виробник і дистриб'ютор сільськогосподарських добрив CF Industries Holdings призупиняє роботу двох своїх заводів у Великій Британії, повідомляє РБК-Україна.

У компанії зазначили, що поки не знають, коли заводи запрацюють знову.

"CF Industries Holdings, провідний світовий виробник водневих і азотних продуктів, оголосив сьогодні про припинення операцій на виробничих комплексах в Біллінгемі та Інсе, Велика Британія, через високі ціни на природний газ" , - йдеться в заяві.

В цілому CF Industries Holdings має дев'ять виробничих комплексів в США, Канаді та Великій Британії.

Призупинення заводів у Великій Британії є першою ознакою того, що рекордне підвищення цін на газ і електроенергію загрожує уповільненням темпів відновлення економіки регіону, пише Bloomberg.

За даними Goldman Sachs Group, зростання цін на паливо тягне за собою ризик перебоїв в подачі електроенергії взимку.

Автор: Анастасія Рокитна