Польща запропонувала Україні створити новий дипломатичний формат

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький виступив за створення нового дипломатичного формату для консультацій між країнами. Він вважає, що до нього також необхідно залучити країни Балтії, Чехію, Угорщину, Словаччину та Румунію, повідомляє Дом.

За словами дипломата, ситуація на зовнішньополітичній арені змінюється не в кращу сторону. Причиною цього стали завершення будівництва "Північного потоку-2", саміт президентів США і Росії в Женеві і події в Афганістані та Білорусі.

Тому посол вважає, що для України необхідний новий формат для спільного подолання викликів.