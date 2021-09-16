Ф'юрі: я хотів померти після перемоги над Кличком

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі зізнався, що перебував у жахливому психологічному стані після перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році. Циганський король заявив, що йому не хотілося жити, оскільки ніщо більше його не мотивувало, повідомляє Обозреватель.

Він розповів, як щодня прокидався з думками про смерть. За словами британського боксера, допомогти йому не могли навіть дружина Періс і діти.

"У мене було відчуття, що я підкорив весь світ, мені більше нічого не хотілося робити. В моїй юності Кличко був чемпіоном світу, я стежив за ним, тому після перемоги моя гра закінчилася. Я не хотів продовжувати, я був психологічно нестабільний. Перед боєм я опинився в депресії, у пригніченому стані. У мене завжди була мета побити Кличка. Вона не дозволяла мені зійти зі шляху, але, коли її не стало, я не міг сфокусуватися ні на чому іншому. Я більше не хотів жити, прокидався з думкою про те, що хочу померти. Ніхто не міг на мене вплинути, навіть дружина та діти" , – цитує слова Ф'юрі видання SkySports﻿.

Нагадаємо, що українець і британець пройшли всю 12-раундову дистанцію поєдинку. Судді одностайно віддали перемогу Циганському королю.