У Києві стартує технічний фестиваль OldCarLand

Завтра стартує найбільший технічний фестиваль OldCarLand. Він проходитиме проходитиме 17-19 вересня у Державному музеї авіації імені О.К. Антонова у Києві, повідомляє Обозреватель.

Про це пише пресслужба організаторів. Між сотнею авіатехніки розмістять понад 500 одиниць ретро машин. Пропонуємо познайомитися із 5 непересічними автомобілями, які можна буде побачити на заході.

Opel P4, яким простояв у сараї 70 років

87-річний Opel P4 у версії Special Limousine в оригінальному стані вперше покажуть на OldCarLand. Авто знайшли в Ірпені Київської області. З кінця 50-х років машину зберігали у сараї. Вціліли кузов, деталі ходової, салон, і навіть документи. Свого часу Opel P4 привезли із Санкт-Петербурга. Попри те, що автомобіль довго не експлуатували, він у чудовому стані – вціліли навіть патрубки охолоджувальної системи.

Opel P4. Джерело: OldCarLand

Вся підвіска рідна – механічні гальма не гідравлічні, а механічні, на тросах. Під капотом - чотирициліндровий бензиновий двигун об'ємом 1 л потужністю 23 к.с., який йде в парі з чотириступеневою коробкою передач. В салоні збереглися обшивка, кермо та килимки. Про недовгу експлуатацію вказують хороший стан ручки перемикання передач. На одометрі – 32484 км. Opel P4 виготовляли з 1935 по 1937. За цей час випустили 65864 екземпляри.

DeSoto 1949 року з "рідними" гальмівними колодками

Американська марка DeSoto існувала із 1928 по 1961 роки та належала концерну Chrysler. Модель DeSoto S-10 виготовляли протягом 1946-1952 років, а назву Custom носила дорога комплектація. На виставці буде представлена версія Custom 1949 року з другої серії сімейства S-10. Саме це авто прибуде на фестиваль із Чернівців. Два роки тому його привезли із США до України. Чернівецькі автолюбителі перефарбували його у яскравий колір та оновили оздоблення салону.

DeSoto S-10 Custom. Джерело: OldCarLand

Седан майже повністю оригінальний, навіть має рідні гальмівні колодки. На весняному OldCarLand автомобіль переміг у номінації "Дебют легенди". 5,2-метровий седан вирізняється типовим для тих часів дизайном з величезною кількістю хрому. Він обладнаний 4,1-літровим шестициліндровим двигуном потужністю 112 к. с. Автомобіль має незвичайну двоступеневу напівавтоматичну коробку передач Fluid Drive – передачі перемикаються без педалі зчеплення. З яскравих особливостей – надзвичайно м'яка та комфортабельна підвіска.

Єдина в Україні "Таврія" у кузові ландо

Машину спроєктувати в науково-технічному центрі "ЗАЗ-Автотехніка" у 80-х роках і випустили обмеженою партією на АвтоЗАЗі. Для збереження жорсткості моделі над місцем водія і переднього пасажира зробили дах із люком. Такий кузов називають ландо.

"Таврия" з кузовом ландо. Джерело: OldCarLand

На початку 90-х років дві "Таврії" з відкидним верхом відправили до Греції для випробувань. Там збиралися замовити партію ландо, але угода зірвалася. Один з автомобілів повернули в Україну. Наразі він тут єдиний. Модель 1995 року має більшість вузлів і агрегатів, як у стандартного хетчбека. Під капотом – 1,1-літровий двигун.

Улюблений Mercedes-Benz першого канцлера Німеччини

Mercedes-Benz 300B Cabriolet D 1954 року – флагманська модель, аналог сучасного S-Класу. Автомобіль на той час вирізнявся винятковим комфортом і високою ціною. У деяких комплектаціях його могли оснащувати диктофоном, телефоном, радіоприймачем фірми Becker. Салон мав шкіряну або велюрову оббивку сидінь, а також дерев’яне оздоблення.

Mercedes-Benz W186. Джерело: OldCarLand

Власниками цієї моделі переважно були державні діячі, посли, чиновники високого рангу. Модель виробляли з 1951 по 1957 рік у кузові седан, лімузин, кабріолет і ландо. Модернізована версія 300B, яку представлять на OldCarLand, з’явилася 1954 року. Їй додали вакуумний підсилювач гальм і збільшили потужність зі 115 до 125 к.с. Mercedes-Benz W186 також відомий під ім'ям Adenauer – на честь першого канцлера ФРН Конрада Аденауера.

Перший Dodge 1960 року з несучим кузовом

Dodge Dart – це повнорозмірна американська модель, яку виготовляли з 1960 по 1976 роки. На фестивалі представлять седан першого покоління. Для свого часу Dart був найдешевшою моделлю в лінійці Dodge, проте навіть він вражав американським аеростилем з величезною кількістю хрому. Dart має несучий кузов, хоча у ті часи більшість американських автомобілів були ще рамними.

Dodge Dart. Джерело: OldCarLand

З 1960 року модель мала три варіанти комплектації – базову Seneca, середню Pioneer та топову Phoenix. Саме цей автомобіль – у версії Pioneer обладнаний 3,7-літровим шестициліндровим двигуном потужністю 145 к. с. У автоматичній коробці передач TorqueFlite замість важеля для перемикання використовуються кнопки.