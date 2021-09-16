Валютний ринок четверга: хід торгів

Активізація попиту на валюту з боку імпортерів і нерезидентів в четвер викликала зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку до 27,70 гривень на покупку і 27,714 гривень на продаж.

Національний банк, оцінивши ситуацію, не став виходити з покупкою і взяв невелику паузу. У той же час зростання котирувань привернуло велику кількість продавців валюти: до моменту написання статті обсяг угод в торговельній системі Bloomberg перевищив 200 млн доларів, і угоди продовжують іти. Тобто не можна сказати, що зростання котирувань стало наслідком недостатньої пропозиції; просто продавці зрозуміли, що валюту готові купити дорожче, ніж вчора, і виставили відповідні ціни.

Слідом за зростанням котирувань безготівкового долара поповзла вгору і ціна готівкового долара. Так якщо вранці готівкового «американця» можна було придбати по 26,70-26,72 гривень, то до обіду цінник підняли до 26,74-26,75 гривень. Дорожче долар купувати поки не хочуть. Оператори готівкового валютного ринку повідомили порталу «Курс України», що істотного зростання попиту на валюту не спостерігається: «Просто переставляємо цифри слідом за міжбанком» .

Євро на FOREX сьогодні опустився до позначки 1,1761 долара, оскільки долар сьогодні росте проти всього спектра провідних світових валют. У той же час сам євро сьогодні падає не тільки проти долара, але і проти англійського фунта і японської єни. Готівковий євро сьогодні торгується в діапазоні 31,42-31,46 гривень, тому що зниження на FOREX наклалося на невелике зростання ціни готівкового долара.

Російський рубль після зростання до 72,24 рублів за долар втратив досягнуте і до обіду опустився до 72,50 рублів за долар. Готівковий рубль в столиці, як ми і припускали, подорожчав з 3,63-3,65 до 3,64-3,66 гривні за 10 рублів.