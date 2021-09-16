Інтеру призначили п’яту за рік позапланову перевірку

Інтеру призначили п’яту за рік позапланову перевірку

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення повідомила, що призначена п’ята в цьому році перевірка телеканалу Інтер, викликана показом фільмів за участю осіб, що створюють загрозу національній безпеці, повідомляє Новое время.

За даними Нацради, в період з 31 серпня по 12 вересня в ефірі мовника було зафіксовано дев’ять таких кінематографічних творів.

Зокрема:

  • Пригоди Шерлока Холмса та доктора Ватсона: Собака Баскервілів за участю Микити Михалкова;
  • Взяти живим за участю Йосипа Кобзона;
  • Пригоди Шерлока Холмса та доктора Ватсона: Двадцяте століття починається і Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона за участю Бориса Клюєва;
  • Д’Артаньян та три мушкетери за участю Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова та Бориса Клюєва;
  • Офіцери за участю Василя Ланового;
  • Неймовірні пригоди італійців в Росії за участю Валентина Тализіна;
  • Гостя з майбутнього за участю Наталії Варлей, Валентина Тализіна та Бориса Щербакова;
  • Завтра була війна з участю Віри Алентової.
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