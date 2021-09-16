Інтеру призначили п’яту за рік позапланову перевірку

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення повідомила, що призначена п’ята в цьому році перевірка телеканалу Інтер, викликана показом фільмів за участю осіб, що створюють загрозу національній безпеці, повідомляє Новое время.

За даними Нацради, в період з 31 серпня по 12 вересня в ефірі мовника було зафіксовано дев’ять таких кінематографічних творів.

Зокрема: