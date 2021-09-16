Інтеру призначили п’яту за рік позапланову перевірку
Нацрада з питань телебачення та радіомовлення повідомила, що призначена п’ята в цьому році перевірка телеканалу Інтер, викликана показом фільмів за участю осіб, що створюють загрозу національній безпеці, повідомляє Новое время.
За даними Нацради, в період з 31 серпня по 12 вересня в ефірі мовника було зафіксовано дев’ять таких кінематографічних творів.
Зокрема:
- Пригоди Шерлока Холмса та доктора Ватсона: Собака Баскервілів за участю Микити Михалкова;
- Взяти живим за участю Йосипа Кобзона;
- Пригоди Шерлока Холмса та доктора Ватсона: Двадцяте століття починається і Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона за участю Бориса Клюєва;
- Д’Артаньян та три мушкетери за участю Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова та Бориса Клюєва;
- Офіцери за участю Василя Ланового;
- Неймовірні пригоди італійців в Росії за участю Валентина Тализіна;
- Гостя з майбутнього за участю Наталії Варлей, Валентина Тализіна та Бориса Щербакова;
- Завтра була війна з участю Віри Алентової.