Україна проводить посилення прикордонної смуги з РФ

На українсько-російському кордоні почали посилювати інженерне облаштування для оборони від можливого вторгнення військ РФ, повідомляє Новое время.

Наразі активні роботи по зміцненню кордону із залученням спецтехніки ведуться в межах Сумської області.

Їх першочерговим завданням є облаштування на найбільш небезпечних ділянках протитранспортних загороджень з подальшим нарощуванням інших елементів, у тому числі фортифікаційних, які ускладнюють дії противника в разі збройної агресії.