Ощадбанк оштрафували майже на 14 млн гривень

Антимонопольний комітет України оштрафував державний Ощадбанк на 13,8 млн грн за здійснення концентрації без дозволу.

Таке рішення було прийнято 16 вересня, повідомляється на сайті АМКУ.

Мова йде про покупку комплексу споруд "Рибного ярмарку" і комплексу по зберіганню, виробництву продуктів харчування для ТОВ "Логістик центр "Скандинавія".

При визначенні розміру штрафу АМКУ врахував, що банк не визнав свого порушення і перешкоджав розслідуванню.

"Банк не співпрацював з органами Комітету, не сприяв з'ясуванню обставин справи, ігнорував необхідність надання відповіді на вимоги АМКУ... Через таке перешкоджання розслідуванню збір доказів у справі тривав майже 4 роки", - сказано в повідомленні.

В АМКУ нагадали, що банки також повинні отримувати дозвіл на концентрацію.

У 2020 році Антимонопольний комітет вже штрафував Ощадбанк на 1 млн грн за інформаційне порушення.