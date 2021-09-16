Вцілілий турист розповів про смертельний вибух у Карпатах

Один із туристів, які був у Карпатах у складі постраждалої від вибуху групи, Орест Малиш розповів свою версію трагічних подій, повідомляє УНИАН.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ми були в горах з друзями. Нас було 10 дорослих та 2 дітей наших. Розпалили вогонь на горі на місці, де раніше розпалювали його до нас. Зварили їсти та сиділи грілися біля вогню. Дітей вклали спати" , – зазначив він.

За його словами, він не постраждав, оскільки вибух прогримів в той момент, коли він пішов в ліс за дровами, – приблизно через 1,5 години після того, як вони розпалили багаття.

"Що саме вибухнуло, ми не знаємо" , – написав він.

Він також зазначив, що загиблі – чоловіки, а серед постраждалих – чотири жінки (у тому числі і його дружина) з опіками та рваними ранами, а також хлопець з дрібними порізами. Ще троє хлопців і діти залишилися неушкодженими.

Трохи пізніше турист поділився новинами про стан своєї дружини, яку лікарі оперували шість годин:

"Лікарі (герої!) склали руку з того деформованого матеріалу, який до того називався рукою. Як рука буде себе вести і чи приживеться, поки неясно. На одне око повинна бачити. На інше, на жаль, вже ні... Найближчі дві доби повинні показати, чи впорається Маринка з цим усім...".

Смертельний вибух у Карпатах: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вибух прогримів ввечері 15 вересня поблизу села Вороненко Івано-Франківської області, в долині гори "Під Берди".

Вранці 16 вересня травмованих перемістили до підніжжя гори та передали медпрацівникам.

У ДСНС України зазначили, що до трагедії міг призвести вибух снаряда.