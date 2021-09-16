Українські туристи зіткнулися зі складнощами при в'їзді до Єгипту. Прикордонна служба країни не визнає паперові сертифікати України, а електронні не може відсканувати, повідомляє РБК-Украина.

Багато країн вже вільно приймають вакцинованих українських туристів за COVID-сертифікатом у додатку "Дія". Однак в Єгипті можуть виникнути проблеми. Для відвідування цієї країни вакцинованим українцям все одно доведеться здавати ПЛР-тест.

Як стверджують туристичні оператори, єгипетські прикордонники не визнають українські сертифікати. Паперові не містять спеціальний QR-код, а електронний в додатку "Дія" вони не можуть зчитати через збій апаратури. Тому всі туристи зобов'язані озброїтися результатами ПЛР-тесту. Як варіант - мати на руках роздрукований документ про вакцинацію з QR-кодом.

"Наразі Єгипет приймає лише сертифікати, які надають в роздрукованому вигляді з підписами та печатками й з обов'язковим QR-кодом. Оскільки сертифікати українського зразка не мають QR-коду, туристам для в'їзду в Єгипет необхідно робити ПЛР-тест на коронавірус. Процес взаємного узгодження сертифікатів вакцинації між Єгиптом і Україною ще не завершено. QR-код в електронному додатку "Дія" в цей момент не може бути використаний для в'їзду на територію Єгипту" , - повідомили в єгипетському посольстві в Україні.

Як пояснили туроператори, з електронним кодом виникли технічні проблеми – для зчитування коду потрібна спеціальна програма, але там є якась недоробка.

Всім туристам рекомендується зробити ПЛР-тест не раніше ніж за 72 години до поїздки та надати результати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як отримати сертифікат вакцинації в додатку "Дія" – корисні лайфхаки.

А також розповідали про те, що стало відомо, як виглядатимуть нові міжнародні covid-сертифікати.

Автор: Анна Шиканова