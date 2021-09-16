Дощі з грозами проллються на пів-України: погода 17 вересня

Під кінець третього тижня вересня погода в Україні починає грунтовно псуватися. Майже половину території заллє дощем з грозами. Також у більшості регіонів очікується значне похолодання.

У п'ятницю, 17 вересня, найнижча температура повітря виявиться на півночі країни - близько 14-19 ° С вдень і 6-9 ° С вночі. Схожі показники будуть і в Волинській області, тільки вночі там буде 12-14 ° С. Вище температура буде на заході, в центрі і на сході країни - 18-22 ° С вдень і від 5 на сході до 16 ° С на заході вночі. А ось в Дніпропетровській і Донецькій, а також в південних областях і в Криму, буде 21-25 ° С і від 5 на сході до 17 ° С на півдні вночі. Найвища температура очікується в Миколаївській області - там буде близько 24-26 ° С вдень і 10-12 ° С вночі.

Дощі з грозами 17 вересня очікуються на заході, на півночі країни, а також в центральних Київської, Черкаської, Житомирської та Вінницької областях. На решті території буде ще сухо, але хмарно. На основній території України очікується вітер 7-18 км / год в середньому. У центральних і Чернігівській областях місцями можливі шквали до 22 км / год, на півдні - до 22-29 км / год. На сході і в Криму буде невеликий вітер - 4-11 км / год.

17 вересня в західних областях можливі грози. Днем в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Рівненській областях очікуються значні дощі (рівень небезпеки - жовтий), в Карпатах - сильні дощі (II рівень небезпеки, помаранчевий). Також скрізь, крім західних, в більшості північних та Вінницькій областях збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві , 17 вересня очікується температура від 12 до 20 ° С протягом дня, сильний вітер 14-18 км / год і дощ.