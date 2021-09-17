У США назвали кращі автомобілі 2021 року

Компанія J.D. Power оприлюднила щорічний рейтинг автомобілів на американському ринку, сформований за показниками продажів, оснащення та скарг (Automotive Performance, Execution and Layout, APEAL), повідомляє 24 Канал.

Цьогорічний рейтинг кращих автомобілів на ринку від аналітиків J.D. Power﻿ виявив, що споживачі полюбили ряд нових моделей, включаючи Chevrolet Tahoe та Ford Mustang Mach-E. Несподівано, Tesla пройшла поза конкурсом і набрала більше балів, ніж лідер категорії.

Рейтинг оцінює автомобілі на ринку за 37 параметрами, а потім виставляє бали за шкалою від 0 до 1000. Одним з ключових моментів, відмічених експертами цього року, є те, що масові бренди збільшили свою привабливість та рівень задоволеності власників, скоротивши відставання від преміальних брендів. Цьогоріч їх розділяє лише 19 очок, тоді як минулого року розрив був у 23 бали.

Dodge знову названий найкращим масовим брендом на ринку, оскільки він отримав 882 бали. Середня оцінка для автомобілів у цьому сегменті становить 845. У сегменті преміальних автомобілів лідером став бренд Porsche, який набрав рівно стільки ж балів, як Dodge у своєму класі. Середній показник у сегменті преміум – 864.

Цікаво, що бренд Tesla не потрапив до категорії преміальних брендів, оскільки не відповідає вимогам, однак аналітики все ж оцінили його показники. Виявилось, що рівень задоволеності у нього вищий і Tesla отримала 893 бали з 1000, що дозволило б посісти перше місце у рейтингу серед преміум брендів.

Також аналітики назвали по три кращих моделі у кожному класі.

Легкові пасажирські автомобілі: Абсолютний лідер: Nissan Maxima

Малий клас – Nissan Versa, Hyundai Accent;

Малий преміум – Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz A-Class;

Компактний автомобіль – Nissan Sentra, Hyundai elantra, Honda Civic;

Компактний преміум – BMW 4 Series, Lexus IS, BMW 3 Series;

Середньорозмірний автомобіль – Kia K5, Hyundai Sonata, Honda Accord;

Середньорозмірний преміум – Cadillac CT5, Lexus ES;

Дорогий середньорозмірний преміум – Genesis G80, Audi A6;

Повнорозмірний автомобіль – Nissan Maxima, Dodge Charger;

Спортивний преміум – Chevrolet Corvette, Lexus LC, Porsche 911.

Позашляховики та кросовери:

Малий клас – Ford Bronco Sport, Mini Countryman, Chevrolet Trailblazer;

Малий преміум – Volvo XC40, Mercedes-Benz GLA, Lexus UX;

Компактний – Ford Mustang Mach-E, Nissan Rogue, Mazda CX-5;

Компактний преміум – BMW X4, Porsche Macan, BMW X3;

Середньорозмірний – Chevrolet Blazer, Nissan Murano, Hyundai Santa Fe;

Середньорозмірний преміум – Land Rover Defender, Lexus RX, Cadillac XT5;

Великий середньорозмірний – Kia Telluride, Dodge Durango, Hyundai Palisade;

Дорогий середньорозмірний преміум – BMW X6, Genesis GV80, Mercedes-Benz GLE / Porsche Cayenne (розділили третє місце);

Повнорозмірний – Chevrolet Tahoe, GMC Yukon;

Повнорозмірний преміум – BMW X7, Cadillac Escallade, Range Rover.

Фургони та пікапи:

Мінівен – Toyota Sienna;

Середньорозмірний пікап – Honda Ridgeline, Jeep Gladiator, Ford Ranger;

Великий легкий пікап – Ram 1500, GMC Sierra / Nissan Titan (розділили друге місце);

Великий важкий пікап – GMC Sierra HD, Ram 2500/3500.

Фото: рейтинг автомобілів на ринку США у 2021 році / J.D. Power

Фото: рейтинг автомобілів на ринку США у 2021 році / J.D. Power

Фото: рейтинг автомобілів на ринку США у 2021 році / J.D. Power

Фото: рейтинг автомобілів на ринку США у 2021 році / J.D. Power