Renault розширила лінійку вантажівок на електротязі

Французька компанія Renault Trucks – один з провідних світових виробників комерційної техніки – поповнив продуктове портфоліо новою електричною 18-тонною вантажівкою D Wide Z.E. Модель приєдналася до представлених у 2020 році 16-тонного D Z.E. та 26-тонного D Wide Z.E, повідомляє Обозреватель.

Про це пише пресслужба виробника. Компанія готова запропонувати перевізникам широкий вибір вантажівок, що відрізняються розмірами колісної бази, повною масою і вантажністю. Крім готових машин Renault Trucks може забезпечити постачання шасі для подальшого монтажу спеціальних надбудов або кузовів.

У рух модель D Wide Z.E. призводять два електромотори сумарною потужністю 370 кВт (503 к.с.). Джерело: Renault Trucks

Двовісний 18-тонний Renault D Wide ZE ідеально підійде для рефрижераторів, причому, в компанії розробили для таких модифікацій спеціальну енергоефективну систему контролю за витратою електрики. Всі рефрижератори на базі моделей D Z.E. та D Wide Z.E. забезпечені системою підключення рефрижераторною установки безпосередньо до батареї автомобіля, яка має напругу 600 В.

Для максимального задоволення потреб клієнтів компанія пропонує моделі D та D Wide Z.E. в 12 варіантах колісної бази – від 3900 до 6800 мм.

У рух модель D Wide Z.E. (повна маса в залежності від версії 18-26 т) призводять два електромотори сумарною потужністю 370 кВт (503 к.с.), а максимальний обертовий момент досягає 850 Нм. Вони працюють в тісній кооперації з двоступеневою коробкою передач. Харчування для електромоторів забезпечують літій іонні батареї місткістю 200 та 265 кВтг. Залежно від модифікації і умов роботи, автомобіль здатний подолати на одній зарядці від 100 до 180 км.

Renault D Z.E. доступен в двух вариантах колесной базы – 4400 и 5300 мм. Джерело: Renault Trucks

Модель D ZE (повна маса 16 т) доступна у двох варіантах колісної бази – 4400 і 5300 мм. Він приводиться в рух електромотором потужністю до 185 кВт, а обертовий момент досягає 425 Нм. Він також оснащений двоступеневої КП. На моделі встановлені акумулятори аналогічної місткості, що і на D Wide ZE Автомобіль здатний без підзарядки подолати до 400 км.