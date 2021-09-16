У РФ загрожують Чехії наслідками за видачу Франчетті Україні

Росія закликала Чехію відпустити затриманого росіянина Олександра Франчетті. Україна просить Прагу видати росіянина, бо його підозрюють у причетності до окупації Криму, повідомляє РБК-Украина.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

"Очікуємо від чеської сторони якнайшвидшого звільнення російського громадянина і отримання відповідей на наші запити про причини і мотиви його затримання. Ми закликаємо чеську сторону прийняти зважене рішення, не допустивши його політизації, і не йти на поводу в української влади" , - сказала вона.

Захарова наголосила, що "недружні дії" проти російських громадян "будуть мати наслідки".

Нагадаємо, росіянина Франчетті затримали у Празі за запитом українських правоохоронців. Україна направила Чехії запит на видачу Франчетті.

Наразі росіянин Франчетті перебуває під вартою в Чехії.

Автор: Дмитро Левицький