Розміщення камер автофіксації в Україні: перелік і карта

Камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху фіксують перевищення швидкості на основних автомагістралях країни, повідомляє 24 Канал.

Камери автоматичної фіксації перевищень дозволеної швидкості встановлюють як у містах, так і на головних трасах. Найбільше таких камер встановлено на дорогах Київ-Чоп, Київ-Одеса, Київ-Харків. Камери налаштовані таким чином, що фіксують порушення тих автомобілів, які перевищують швидкість більш, ніж на 21 км на год.

При цьому не завжди на трасі діє обмеження руху у 90 чи 110 км/год. Поблизу світлофорів, в населених пунктах, які розташовані на трасі або біля постів поліції швидкість обмежена у 50 чи 70 км на годину. Саме в місцях таких обмежень і встановлені камери автофіксації.

Камера автофіксації виглядає як паралелепіпед з додатковим радаром наверху. Всередині приладу можна помітити круглу лінзу. Інші камери, розміщені вздовж дороги, лише передають “картинку”, а швидкість не фіксують.

Перед камерою автофікcації обов’язково має бути розміщений знак “контроль швидкості”, інакше покази камери будуть незаконними. В межах дії цього знаку також можуть вести спостереження патрульна поліція з наручними камерами TruCam. Невдовзі на дороги виїдуть автомобілі “фантоми” без розпізнавальних знаків, які контролюватимуть швидкість з машини.

Під час виявлення автомобіля, який порушує швидкісний режим, камера автофіксації робить фото- та відеозйомку. Причому освітлення неважливе – вночі працюють спалахи. Ці фото-та відеоматеріали фіксуються в спеціальному інформаційному центрі, звідки надходять порушникам. Накладені на автомобіль штрафи власник може побачити через різноманітні сервіси – в додатку “Дія”, особистому кабінеті СЦ МВС, телеграм-ботах тощо. Так само за допомогою цих сервісів можна швидко оплатити штраф. Поліція також надсилає штрафи поштою за місцем реєстрації власника транспортного засобу. Але якщо він сплатив штраф онлайн, лист не надсилають.

Розмір штрафу за перевищення швидкості залежить від того, наскільки було порушено режим руху. Якщо швидкість перевищена більш ніж на 20 км/год, але менше ніж на 50 км/год, розмір штрафу становить 340 грн (Ст.122 ч.1 КУАПП). Якщо ж водій перевищив швидкість більш ніж на 50 км/год, штраф становить 1700 грн (Ст.122 ч.4 КУАПП). Якщо штраф, зафіксований камерою автофіксації, заплатити протягом десяти днів, його сума зменшується вдвічі. Це правило не стосується штрафів, виписаних поліцейськими. Якщо штраф не сплачений протягом 30 днів з дня його винесення, він передається у виконавчу службу, яка може заблокувати рахунки чи майно порушника. Також з неоплаченими штрафами неможливо перереєструвати транспортний засіб, здійснити інші процедури з автомобілем.

Карта камер автофіксації

Розміщення камер на дорогах державного значення