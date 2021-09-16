"Вагнергейт": Суд зобов'язав відкрити провадження проти слідчого ДБР
Печерський суд прийняв до уваги скаргу активістів "Руху опору капітуляції" та зобовʼязав Офіс генерального прокурора внести відомості до ЄРДР та відкрити кримінальне провадження щодо бездіяльності ДБР у справі розслідування вагнергейту, повідомляє Деловая столица.
Про це свідчить ухвала Печерського суду.
"16 вересня Печерський районний суд розглянув нашу скаргу на бездіяльність Офісу генерального прокурора у справі вагнергейту, адже Офіс генпрокурора відмовлявся відкрити провадження щодо бездіяльності Державного бюро розслідування. Сьогодні суддя Волкова зобовʼязала Офіс генпрокурора надати заявникам Андрієві Тетеруку, Ігорю Лапіну та Юрію Гудименку витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію їхньої заяви і відкрити кримінальне провадження", – йдеться у повідомленні.
Так, судове засідання мало розпочатися, у четвер, 16 вересня, о 10 ранку, але через те, що суддя затрималася на іншому судовому засіданні, справа почалася слухатися із тригодинним запізненням. Представників Генерального прокурору у залі суду не було, хоча були проінформовані про судове засідання.
Як відомо, 3 вересня заявники подали в Офіс генпрокурора заяву про злочин Державного бюро розслідувань, яке ігнорує ухвалу Шевченківського районного суду, яка зобовʼязує почати розслідування за фактом державної зради – зриву представниками влади затримання «вагнерівців». Але у генпрокуратурі не відреагували на заяву. Відтак активісти поскаржилися на бездіяльність органу, яким керує Ірина Венедіктова, до Печерського районного суду.