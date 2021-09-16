Китай відкрив полювання на "підпільних" видобувачів криптовалюти

В рамках кампанії зі знищення кріптовалютного ринку Пекін відкрив полювання на нелегальних майнерів, які видають себе за фахівців з обробки та зберігання даних. Причиною переслідування майнерів стала нестача електроенергії в країні напередодні зимових холодів, повідомляє Лента.Ру.

У вересні в коледжах, дослідних установах і центрах обробки даних Китаю почастішало проведення перевірок, спрямованих на пошук і припинення «підпільного» видобутку криптовалют. Влада намагається знизити обсяг майнінгу, так як в квітні на нього припадало 46 відсотків світової обчислювальної потужності, використовуваної при видобутку і обробці операцій з криптовалют.

Після заборони виробництва цифрових грошей в липні багато майнерів виїхали з Китаю, але деякі вирішили, що зможуть сховатись від урядового нагляду, перейшовши на видобуток менш відомих токенов і використовуючи децентралізовані технології зберігання. Анонімний китайський майнер повідомив, що продовжує свою діяльність, так як регулярно переміщує своє обладнання, підключаючи не більше 100 ферм (спеціальних комп'ютерів) в одному місці. Через це регуляторам складніше виявляти різкі «сплески» споживання електроенергії.

У китайській провінції Хебей місцева влада зажадали від компаній і держустанов не використовувати свої обчислювальні системи для видобутку криптовалюти і самостійно провести внутрішні перевірки до 30 вересня. Місцевий регулятор заявив, що збільшення обсягів майнінгу «серйозно вплине на економічний і соціальний розвиток і створить пряму загрозу національній безпеці». Влада провінції додала, що зростання споживання енергії, пов'язане з роботою ферм, не відповідає цілям Китаю щодо скорочення викидів, а торгівля криптовалютою підриває фінансову стабільність. Автономний регіон Внутрішня Монголія вже найняв підрядника, щоб організувати процес ліквідації майнінгу.

Китайський уряд оголосив, що в наступному місяці запустить механізм для відстеження комп'ютерної діяльності в країні. Чиновники, відповідальні за системи даних, в яких виявиться нелегальний майнінг, будуть покарані, а відповідні інтернет-з'єднання відключені.

Законодавче переслідування майнерів на території Китаю почалося в травні цього року. В кінці червня Народний банк КНР наказав місцевим компаніям і платіжним системам припинити кріптовалютниі транзакції, а в липні Державна енергетична корпорація Китаю заборонила використовувати електроенергію для виробництва цифрових грошей у всіх регіонах країни. Так майнінг в Китаї став повністю нелегальним. Після цього ціна біткойнов і глобальні обчислювальні потужності різко впали.