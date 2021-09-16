Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 17 вересня 2021

У п'ятницю, 17 вересня - одинадцятий місячний день місячного календаря. Місяць, що зростає, перебуває у знаку зодіаку Водолій, повідомляє Корреспондент.

Місяць у Водолії - час для наукової та інтелектуальної роботи, а також роботи, пов'язаної з суспільством - психології, соціології, астрології і новими суспільними течіями.

Місяць, що зростає, - це період, коли приступати до дій необхідно тільки в тому випадку, якщо усвідомлюєте весь процес до кінця. У людей поліпшується самопочуття, підвищуються настрій, фізична та емоційна активність. Людина стає більш енергійною і щасливою у справах.

П'ятниця, 17 вересня - несприятливий час для важливих справ. Краще почекати більш сприятливого періоду.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 17 вересня

Овен (21.03 - 20.04)

Співчуття до інших може змінитися жалем до себе, яке зірки рекомендують не допускати, бо воно завадить повноцінно жити і працювати.

Тілець (21.04 - 21.05)

Представникам цього знака краще тримати емоції під контролем, щоб день не перетворився в низку сварок і конфліктів, вибратися з яких буде дуже важко.

Близнюки (22.05 - 21.06)

Зірки прогнозують, що Близнюки можуть отримати відповідь на важливе життєве питання. Причому, з вельми несподіваного джерела. Варто бути уважним.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам зірки не рекомендують лінуватися: енергія, якої буде в цей час з надлишком, з самого ранку підштовхне до активних дій, і вони обіцяють бути продуктивними.

Лев (23.07 - 21.08)

Зірки рекомендують Левам не обмежувати себе в добрих справах. Так як вважається, що будь-який вчинок у цей день збільшується утричі.

Діва (22.08 - 23.09)

Зірки радять не відмовлятися від спілкування з близькими людьми. Але краще не вдаватися до тісного контакту. Так як може виникнути сварка.

Терези (24.09 - 23.10)

Цього дня рекомендується з терпимістю ставитися до слабостей і недоліків оточуючих. У житті немає нікого досконалого.

Скорпіон (24.10 - 22.11)

У Скорпіонів це сприятливий день для очищення організму. Саме час відвідати баню або сауну, поплавати в басейні і пити якомога більше рідини.

Стрілець (23.11 - 21.12)

День занурення в проблеми інших людей. Зорі віщують, що якщо Стрільці відгукнуться на чуже прохання про допомогу - воно повернеться їм сторицею.

Козеріг (22.12 - 20.01)

Зірки радять не звертати уваги на дратівливість оточуючих. Нервові клітини, в будь-якому випадку, будуть витрачені даремно.

Водолій (21.01 - 18.02)

День відпочинку, але не обов'язково пасивного. Можна просто змінити рід занять.

Риби (19.02 - 20.03)

Зірки рекомендують бути уважними до близьких людей і не скупитися на подарунки для них.