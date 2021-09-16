Валютний ринок четверга: підсумки дня

У четвер котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку пішли вгору після дводенної торгівлі у вузькому діапазоні. Розворот стався за 4 копійки до річного мінімуму, встановленого 18 серпня.

Ріст котирувань привернув увагу продавців, і вони істотно збільшили пропозицію валюти. В районі рівня 26,70 гривень розгорнулося запекле протистояння. Сьогодні рівень вдалося утримати: купувати дорожче бажаючих було небагато. Національний банк не став втручатися в хід торгів і взяв паузу: сьогодні за своїми «щоденними» 5 млн доларів він не вийшов, очевидно, побоявшись ще сильніше штовхнути долар вгору.

Закрили торги четверга на 5,5 копійок і на купівлі, і на продажу вище, ніж в середу.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,60 / 26,65 (купівля / продаж).

Торги четверга відкрилися вужче, ніж в середу: спред на відкритті склав 5 копійок. Перша угода за ціною 26,6485 гривень пройшла о 09:46. З самого ранку відчувався підвищений попит з боку покупців, тому котирування плавно пішли вгору. До 12:30 всі пропозиції від продавців дешевше 26,70 гривень розібрали, і подальша торгівля проходила в діапазоні 26,695-26,71 гривень. Після обіду продавців стало більше, і зростання зупинилося: експортери поспішали продати за ціною, яка здалася їм цікавою. До закриття опустилися на 1,5 копійки нижче денних максимумів.

Котирування закриття - 26,685 / 26,70 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на третину в порівнянні з середою і склав 214,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,6557 гривень.

Офіційний курс долара на 17 вересня встановлений на позначці 26,6672 гривень за долар, зростання на 2,22 копійки.

Офіційний курс євро на 17 вересня встановлений на позначці 31,37 гривень за євро, зниження на 14,7 копійок.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні динамічно змінювалася в межах 26,72-26,75 гривень, то піднімаючись, то знижуючись. На відміну від безготівкового долара, який виріс, на готівковому ринку видимих змін не відбулося.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1763 долара. Сьогодні євро після декількох днів торгівлі в горизонтальному діапазоні кинувся вниз і опустився до позначки 1,1749 долара. Курс готівкового євро в столичних обмінниках протягом дня подешевшав з 31,45-31,46 до 31,40-31,42 гривень.

Російський рубль в першій половині дня виріс до 72,24 рублів за долар, але до вечора розгубив свої досягнення і опустився до 72,62 рублів. Станом на 19:00 долар до рубля торгується у вузькому діапазоні 72,50-72,60 рубля за долар. Готівковий рубль в Києві сьогодні подорожчав на 1 копійку, до 3,64-3,66 гривень за 10 рублів.