Валютний ринок четверга: підсумки дня
У четвер котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку пішли вгору після дводенної торгівлі у вузькому діапазоні. Розворот стався за 4 копійки до річного мінімуму, встановленого 18 серпня.
Ріст котирувань привернув увагу продавців, і вони істотно збільшили пропозицію валюти. В районі рівня 26,70 гривень розгорнулося запекле протистояння. Сьогодні рівень вдалося утримати: купувати дорожче бажаючих було небагато. Національний банк не став втручатися в хід торгів і взяв паузу: сьогодні за своїми «щоденними» 5 млн доларів він не вийшов, очевидно, побоявшись ще сильніше штовхнути долар вгору.
Закрили торги четверга на 5,5 копійок і на купівлі, і на продажу вище, ніж в середу.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,60 / 26,65 (купівля / продаж).
Торги четверга відкрилися вужче, ніж в середу: спред на відкритті склав 5 копійок. Перша угода за ціною 26,6485 гривень пройшла о 09:46. З самого ранку відчувався підвищений попит з боку покупців, тому котирування плавно пішли вгору. До 12:30 всі пропозиції від продавців дешевше 26,70 гривень розібрали, і подальша торгівля проходила в діапазоні 26,695-26,71 гривень. Після обіду продавців стало більше, і зростання зупинилося: експортери поспішали продати за ціною, яка здалася їм цікавою. До закриття опустилися на 1,5 копійки нижче денних максимумів.
Котирування закриття - 26,685 / 26,70 (купівля / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на третину в порівнянні з середою і склав 214,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,6557 гривень.
- Офіційний курс долара на 17 вересня встановлений на позначці 26,6672 гривень за долар, зростання на 2,22 копійки.
- Офіційний курс євро на 17 вересня встановлений на позначці 31,37 гривень за євро, зниження на 14,7 копійок.
- Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні динамічно змінювалася в межах 26,72-26,75 гривень, то піднімаючись, то знижуючись. На відміну від безготівкового долара, який виріс, на готівковому ринку видимих змін не відбулося.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1763 долара. Сьогодні євро після декількох днів торгівлі в горизонтальному діапазоні кинувся вниз і опустився до позначки 1,1749 долара. Курс готівкового євро в столичних обмінниках протягом дня подешевшав з 31,45-31,46 до 31,40-31,42 гривень.
Російський рубль в першій половині дня виріс до 72,24 рублів за долар, але до вечора розгубив свої досягнення і опустився до 72,62 рублів. Станом на 19:00 долар до рубля торгується у вузькому діапазоні 72,50-72,60 рубля за долар. Готівковий рубль в Києві сьогодні подорожчав на 1 копійку, до 3,64-3,66 гривень за 10 рублів.