Висипання і хронічна втома: список симптомів, що пора перевірити шлунково-кишковий тракт
Як зрозуміти, що є проблема з кишечником, без аналізів? Знаючи відповідь на це питання, можна самостійно розібратися і зрозуміти, що є певні проблеми, повідомляє РБК-Украина.
Наш шлунково-кишковий тракт - це конвеєр. І якщо на якійсь ділянці є поломка, то зупиниться або зламається весь конвеєр.
Про це розповіла лікар-дієтолог Марина Сергєєва в своєму Instagram.
На які симптоми слід звернути увагу:
- тяжкість, здуття живота після їжі
- запор або навпаки діарея, нестійкі випорожнення
- різкий стійкий запах в туалеті
- алергічні реакції на продукти
- висипання, акне на шкірі
- синдром хронічної втоми
- депресія, часті головні болі
- запах від тіла, пітливість
- зайва вагу або дефіцит маси тіла
Якщо ви помітили за собою хоча б пару симптомів, то проблема є.
Як налагодити роботу всього шлунково-кишкового тракту
- Панікувати не варто, але і пускати на самоплив теж. Обов'язково треба приводити в порядок кишечник і весь шлунково-кишкового тракту. Для цього хоча б раз на рік проводити програму для відновлення функцій травного тракту.
- Це важливо не тільки для того, щоб позбутися від неприємних симптомів. Злагоджена робота шлунково-кишкового тракту важлива для того, щоб їжа яку ми їмо, повноцінно засвоювалася. А це означає, що організм буде отримувати всі корисні речовини для життєдіяльності.
- Чи не буде засвоюватися - будемо "працювати на унітаз", збирати хронічні захворювання і раніше старіти. Тенденція так собі. Тому, не соромимося, що не відкладаємо на потім. Почати варто з харчування, якщо знадобиться, зверніться до фахівця.
Автор: Тетяна Турчанікова