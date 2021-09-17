Висипання і хронічна втома: список симптомів, що пора перевірити шлунково-кишковий тракт

Висипання і хронічна втома: список симптомів, що пора перевірити шлунково-кишковий тракт

Як зрозуміти, що є проблема з кишечником, без аналізів? Знаючи відповідь на це питання, можна самостійно розібратися і зрозуміти, що є певні проблеми, повідомляє РБК-Украина.

Наш шлунково-кишковий тракт - це конвеєр. І якщо на якійсь ділянці є поломка, то зупиниться або зламається весь конвеєр.

Про це розповіла лікар-дієтолог Марина Сергєєва в своєму Instagram.

На які симптоми слід звернути увагу:

  • тяжкість, здуття живота після їжі
  • запор або навпаки діарея, нестійкі випорожнення
  • різкий стійкий запах в туалеті
  • алергічні реакції на продукти
  • висипання, акне на шкірі
  • синдром хронічної втоми
  • депресія, часті головні болі
  • запах від тіла, пітливість
  • зайва вагу або дефіцит маси тіла

﻿Якщо ви помітили за собою хоча б пару симптомів, то проблема є.

Як налагодити роботу всього шлунково-кишкового тракту

  • Панікувати не варто, але і пускати на самоплив теж. Обов'язково треба приводити в порядок кишечник і весь шлунково-кишкового тракту. Для цього хоча б раз на рік проводити програму для відновлення функцій травного тракту.
  • Це важливо не тільки для того, щоб позбутися від неприємних симптомів. Злагоджена робота шлунково-кишкового тракту важлива для того, щоб їжа яку ми їмо, повноцінно засвоювалася. А це означає, що організм буде отримувати всі корисні речовини для життєдіяльності.
  • Чи не буде засвоюватися - будемо "працювати на унітаз", збирати хронічні захворювання і раніше старіти. Тенденція так собі. Тому, не соромимося, що не відкладаємо на потім. Почати варто з харчування, якщо знадобиться, зверніться до фахівця.

Автор: Тетяна Турчанікова

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