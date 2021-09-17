Ціни на каву в усьому світі залишаться високими через низьку пропозицію з боку основних виробників: Бразилії, Колумбії та В'єтнаму. Причому саме азіатська країна накрутила на нього ціни, свідчать дані рейтингового агентства Fitch, повідомляє "Лента.ру".

На високому рівні ціни протримаються принаймні до 2022 року.

В'єтнам, другий за величиною експортер кави, в даний час зіткнувся з наймасштабнішим спалахом COVID-19 за весь час пандемії. Країна грає важливу роль в глобальному виробничому ланцюжку поставок. Обмеження і закриття фабрик для боротьби з поширенням вірусу вдарили по виробництву і експорту країни, що вплинуло на світові поставки товарів - від кави до одягу і напівпровідників.

За даними митниці, в серпні експорт в'єтнамської кави впав на 8,7 відсотка в порівнянні з липнем (до 111,69 тонни). У період з січня по серпень В'єтнам експортував 1,1 мільйона тонн кави - на 6,4 відсотка менше, ніж рік тому, але виручка від експорту кави зросла на 2 відсотки, приблизно до 2 мільярдів доларів.

Падіння експорту В'єтнаму і спад виробництва у інших провідних виробників привели до зростання світових цін на каву. Наприклад, Бразилія, яка є найбільшим світовим експортером, втратила частину врожаю через заморозки і посухи. Погані погодні умови також відбилися на Колумбії. А поява в країні нового штаму коронавірусу ризикує призвести до чергових локдаунів, нестачі робочої сили і обмеженням виробництва.

За даними Refinitiv, в цьому році ф'ючерси на еталонну каву арабіка підскочили приблизно на 45,8 відсотка, а ф'ючерси на робусту виросли на 52,2 відсотка. Аналітики чекають, що найближчим часом в США і Європі зросте попит, оскільки зі зняттям обмежень відкриється багато кав'ярень. За підрахунками Refinitiv, ціни на каву в цьому році виростуть до 1,60 долара за фунт.