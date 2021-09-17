У Раді врахують 200 поправок в законопроєкті про олігархів

На нараді у президента Володимира Зеленського за участю представників парламенту та Кабміну обговорили роботу над законопроєктами про олігархів №5599 і про наповнення бюджету №5600. Голови профільних комітетів сказали, що цього тижня завершать підготовку цих документів до другого читання, повідомляє РБК-Україна.

Про це в коментарі виданню повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, єдине кадрове питання, яке підіймалося на нараді, - це призначення нового голови правоохоронного комітету ВР.

"Ми б не хотіли затягувати з розглядом законопроєкту про олігархів і ресурсного законопроєкту в сесійній залі. Тому ми очікуємо, що цього тижня отримаємо позитивні висновки профільних комітетів. Зокрема комітет з нацбезпеки та оборони в п'ятницю має ухвалити рішення щодо законопроєкту №5599" , - розповіла Кравчук.

Нардеп уточнила, що з понад 1200 поправок, внесених до законопроєкту про олігархів, буде враховано близько 200. Вони здебільшого стосуються уточнень термінології та кардинально не змінюють "архітектуру" законопроєкту, додала вона. За її словами, шанси на розгляд цього законопроєкту в Раді наступного пленарного тижня "досить високі".

Автор: Уляна Безпалько