Макрон і Меркель обговорять ситуацію в Україні на переговорах в Парижі

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що планує обговорити в четвер увечері з канцлером ФРН Ангелою Меркель ситуацію в Україні та Білорусі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми, зокрема, обговоримо наших східних сусідів, зокрема ситуацію в Україні та в Білорусі", - сказав Макрон перед початком переговорів із Меркель у Парижі.

Меркель, у свою чергу, заявила, що обговорить із Макроном, " чи можливий успіх в рамках "нормандського" формату" .

Канцлер ФРН зазначила, що також важливою темою переговорів стане Афганістан і надання допомоги афганцям.

"Ми говоритимемо про те, що означає закінчення місії НАТО в Афганістані та про майбутні місії у зв'язку з боротьбою з тероризмом, які уроки ми можемо винести з цього неуспішного завершення", - заявила вона.

Вважається, що це один з останніх робочих заходів Меркель і Макрона: 26 вересня у ФРН відбудуться парламентські вибори. Незалежно від їхнього результату Меркель не претендуватиме на посаду канцлера.

Протягом останніх років Меркель підтримувала вкрай інтенсивні контакти з Макроном, регулярно обговорюючи з ним міжнародний порядок денний.