У Польщі двоє українців загинули в ДТП

Двоє українців загинули в ДТП в Польщі. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"15 вересня поблизу Немглови Лодзинського воєводства в Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю громадян України. Двоє українців загинули від отриманих травм" , - повідомили агентству в пресслужбі МЗС України в четвер.

Посольство України в Польщі взаємодіє з польськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, підтримує зв'язок з рідними. Почалася підготовка репатріації тіл загиблих.