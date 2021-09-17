У 2022-му бізнес сплатить більше податків на прибуток

Днями Кабмін затвердив законопроект про державний бюджет на наступний рік. Уряд направив документ до Верховної Ради. Зокрема, чиновники вважають, що у 2022-му доходи і збори на доходи фізосіб збільшаться на 23,2 млрд грн - до 160,8 млрд грн, а податки на прибуток підприємств принесуть на 25,5 млрд грн більше, ніж у 2021-му (137,3 млрд грн), повідомляє UBR.

Економічний експерт Олексій Дорошенко переконаний, що перше збільшення податкових надходжень в казну відбудеться за рахунок зростання середньої зарплати і активізації ринку праці: кількість працюючих буде збільшуватися. Якщо, звичайно, в Україні не відбудеться нового карантинного колапсу.

"Що стосується податку на прибуток, то оптимізму Кабміну я не поділяю. Ймовірно, чиновники розраховують на державний сектор, оскільки приватний таких цифр "не витягне" і істотного зростання не покаже. Для зростання держпідприємств перспектива є", - вважає експерт.

Нагадаємо, в затвердженому урядом проекті держбюджету, який вже зареєстрований у парламенті під №6000, доходи передбачені на рівні 1,278 трлн грн, що на 161,7 млрд грн більше в порівнянні з поточним роком. Зокрема, найбільше коштів очікується від сплати ПДВ.

Одночасно витрати встановлені в розмірі 1,466 трлн грн, або на 103,1 млрд більше, ніж в 2021-му.