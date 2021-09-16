Балашова відправили до СІЗО і призначили заставу майже в 10 мільйонів

Лідера партії "5.10" Геннадія Балашова відправили в СІЗО з альтернативою застави - 9 640 467 гривень, повідомляє Політика Країни.

Адвокат Геннадія Балашова Ігор Черезов підтвердив цю інформацію і заявив, що Балашов не збирається платити заставу і буде сидіти в СІЗО.

"Балашов впевнений в тому, що всі надумані кримінальні справи рано чи пізно розваляться. Суму застави він вносити не буде з принципових міркувань. Тому ДФС подала на зміну запобіжного заходу в вигляді арешту, незважаючи на необгрунтованість підозри. Суд вирішив змінити йому запобіжний захід на утримання під вартою. Ми, адвокати, і сам Балашов були готові до того, що рано чи пізно це станеться, тому що за два місяці було порушено близько п'яти різних кримінальних справ на все, що завгодно. Основна мета посадити його до в'язниці - була видна з самого початку ", - заявив Черезов.

Нагадаємо, Балашов підозрюється в незаконній забудові в історичній частині Києва, а також в нападі на співробітника правоохоронних органів.