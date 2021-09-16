НБУ залишає менеджер, який знайшов "дірку" в 100 млрд грн в капіталі Приватбанку

З Національного банку продовжують йти керівники ключових напрямків. На цей раз регулятора остаточно залишає директор департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук, повідомляє UBR.

"З превеликим жалем про це пишу, але сьогодні у Віталія Ваврищука останній робочий день в Національному банку", - розповіла заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Ваврищук почав працювати в Нацбанку в 2015-му році. Про свій намір покинути посаду і причини відходу фахівець повідомляв ще на початку липня цього року.

За словами Рожкової, при Ваврищуку "така складна функція, як фінансова стабільність, була побудована з нуля". Також були введені стрес-тестування банків.

"У 2015-2016 рр. Нацбанк почав власноруч проводити стрес-тести завдяки тій команді, яку зібрав Віталій. Сміливість потрібна як мінімум для того, щоб озвучувати результати діагностики акціонерам банків. Уявіть, як непросто було сказати про дірку в капіталі Приватбанку в розмірі понад 100 млрд грн його власникам ", - розповідає Рожкова.

З 2018 року оцінка стійкості банків стала регулярною "вправою", і в цьому велика заслуга саме департаменту фінстабільності, підкреслює заступник голови НБУ.

Крім іншого, додає вона, був також розроблений і запущений ряд аналітичних продуктів. Це і звіт про фінстабільність, який виходить двічі на рік, і огляди банківського та небанківського сектора, і розроблена і затверджена макропруденційних політика і т.д.