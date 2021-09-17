Теплі овочеві салати для легкої вечері

Вечеря – дуже спірний прийом їжі, так як деякі фахівці наполегливо радять від нього відмовитися, щоб не перевантажувати організм на ніч. Інші ж – навпаки радять не нехтувати ним та вечеряти, але тільки легкими стравами, наприклад, запеченою рибою, сезонними овочами в будь-якому вигляді та кисло-молочними продуктами, але за 3-4 години до сну, повідомляє Обозреватель.

Далі підбірка з 2 рецептів теплих салатів, які будуть просто ідеальними для холодного осіннього вечора й до того ж готуються всі 10 хвилин.

1. Теплий салат з осінніх овочів з сиром

Теплий салат з осінніх овочів з сиром. Джерело: pixabay.com

Інгредієнти:

баклажан – 1 шт.

кабачок – 1 шт.

батат – 1 шт.

морква – 1 шт.

перець болгарський – 1 шт.

помідори – 1-2 шт.

цибуля – 1 шт.

сир Фета – 100 г

оливки – 10 шт.

кедрові горішки – жменю

прованські трави – дрібка

оливкова олія – за бажанням

сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

Помийте овочі, поріжте кільцям кабачок, баклажан та цибулю. З перцю видаліть насіння, поріжте великими шматками разом з морквою. Батат наріжте часточками. Складіть всі овочі в миску й добре присипте спеціями, додайте трохи оливкової олії, перемішайте й викладіть на гриль, смажте до готовності. Обшпарте помідори, зніміть шкірку й наріжте часточками. Зніміть овочі з гриля, викладіть на тарілку, додайте помідори, порізані навпіл оливки, присипте кедровими горішками й зверху покришіть сир.

Салат найкраще їсти відразу – гарячим.

2. Салат з буряком та медом

Буряковий салат. Джерело: pixabay.com

Інгредієнти:

буряк – 1-2 шт.

солоний сир будь-який – 50-100 г

мед – 1-2 ч. л.

волоські горіхи – 1 шт.

рукола – пучок

сіль – за смаком

лимонний сік – за бажанням.

Спосіб приготування: