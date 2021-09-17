Теплі овочеві салати для легкої вечері

Вечеря – дуже спірний прийом їжі, так як деякі фахівці наполегливо радять від нього відмовитися, щоб не перевантажувати організм на ніч. Інші ж – навпаки радять не нехтувати ним та вечеряти, але тільки легкими стравами, наприклад, запеченою рибою, сезонними овочами в будь-якому вигляді та кисло-молочними продуктами, але за 3-4 години до сну, повідомляє Обозреватель.

Далі  підбірка з 2 рецептів теплих салатів, які будуть просто ідеальними для холодного осіннього вечора й до того ж готуються всі 10 хвилин.

1. Теплий салат з осінніх овочів з сиром

Теплий салат з осінніх овочів з сиром
Теплий салат з осінніх овочів з сиром. Джерело: pixabay.com

Інгредієнти:

  • баклажан – 1 шт.
  • кабачок – 1 шт.
  • батат – 1 шт.
  • морква – 1 шт.
  • перець болгарський – 1 шт.
  • помідори – 1-2 шт.
  • цибуля – 1 шт.
  • сир Фета – 100 г
  • оливки – 10 шт.
  • кедрові горішки – жменю
  • прованські трави – дрібка
  • оливкова олія – за бажанням
  • сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Помийте овочі, поріжте кільцям кабачок, баклажан та цибулю.
  2. З перцю видаліть насіння, поріжте великими шматками разом з морквою.
  3. Батат наріжте часточками.
  4. Складіть всі овочі в миску й добре присипте спеціями, додайте трохи оливкової олії, перемішайте й викладіть на гриль, смажте до готовності.
  5. Обшпарте помідори, зніміть шкірку й наріжте часточками.
  6. Зніміть овочі з гриля, викладіть на тарілку, додайте помідори, порізані навпіл оливки, присипте кедровими горішками й зверху покришіть сир.

Салат найкраще їсти відразу – гарячим.

2. Салат з буряком та медом

Буряковий салат
Буряковий салат. Джерело: pixabay.com

Інгредієнти:

  • буряк – 1-2 шт.
  • солоний сир будь-який – 50-100 г
  • мед – 1-2 ч. л.
  • волоські горіхи – 1 шт.
  • рукола – пучок
  • сіль – за смаком
  • лимонний сік – за бажанням.

Спосіб приготування:

  1. Відваріть буряк, поріжте великими шматками, складіть в тарілку.
  2. Покришіть зверху сир, додайте подрібнений волоський горіх, сіль та мед, перемішайте.
  3. Рукколу помийте й порвіть руками, викладіть зверху.
  4. Можна трохи полити лимонним соком.
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