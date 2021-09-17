Теплі овочеві салати для легкої вечері
Вечеря – дуже спірний прийом їжі, так як деякі фахівці наполегливо радять від нього відмовитися, щоб не перевантажувати організм на ніч. Інші ж – навпаки радять не нехтувати ним та вечеряти, але тільки легкими стравами, наприклад, запеченою рибою, сезонними овочами в будь-якому вигляді та кисло-молочними продуктами, але за 3-4 години до сну, повідомляє Обозреватель.
Далі підбірка з 2 рецептів теплих салатів, які будуть просто ідеальними для холодного осіннього вечора й до того ж готуються всі 10 хвилин.
1. Теплий салат з осінніх овочів з сиром
Інгредієнти:
- баклажан – 1 шт.
- кабачок – 1 шт.
- батат – 1 шт.
- морква – 1 шт.
- перець болгарський – 1 шт.
- помідори – 1-2 шт.
- цибуля – 1 шт.
- сир Фета – 100 г
- оливки – 10 шт.
- кедрові горішки – жменю
- прованські трави – дрібка
- оливкова олія – за бажанням
- сіль – за смаком.
Спосіб приготування:
- Помийте овочі, поріжте кільцям кабачок, баклажан та цибулю.
- З перцю видаліть насіння, поріжте великими шматками разом з морквою.
- Батат наріжте часточками.
- Складіть всі овочі в миску й добре присипте спеціями, додайте трохи оливкової олії, перемішайте й викладіть на гриль, смажте до готовності.
- Обшпарте помідори, зніміть шкірку й наріжте часточками.
- Зніміть овочі з гриля, викладіть на тарілку, додайте помідори, порізані навпіл оливки, присипте кедровими горішками й зверху покришіть сир.
Салат найкраще їсти відразу – гарячим.
2. Салат з буряком та медом
Інгредієнти:
- буряк – 1-2 шт.
- солоний сир будь-який – 50-100 г
- мед – 1-2 ч. л.
- волоські горіхи – 1 шт.
- рукола – пучок
- сіль – за смаком
- лимонний сік – за бажанням.
Спосіб приготування:
- Відваріть буряк, поріжте великими шматками, складіть в тарілку.
- Покришіть зверху сир, додайте подрібнений волоський горіх, сіль та мед, перемішайте.
- Рукколу помийте й порвіть руками, викладіть зверху.
- Можна трохи полити лимонним соком.