США домовилися про розширення військової присутності в Австралії

Сполучені Штати домовилися про розширення військової присутності в Австралії. Країні нададуть допомогу в отриманні атомних підводних човнів від США, повідомляє РБК-Украина.

"Вчора міністр оборони Австралії Пітер Даттон і я підписали угоду про наміри, яка розширить наші зусилля по спільній розробці передового оборонного потенціалу. А сьогодні ми схвалили великі ініціативи з розміщення сил, які розширять наш доступ і присутність в Австралії" , - повідомив глава Пентагону Ллойд Остіна.

При цьому він додав, що атомні підводні човни істотно збільшать як оборонний потенціал ВМС Австралії, так і радіус їх дії.

За словами Остіна, такі підводні човни дозволять "посилити стримуючий фактор в регіоні".

Автор: Валерія Поліщук