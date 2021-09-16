"Удар в спину" - Франція звинуватила США

Франція розкритикувала США і Австралію через несподіваний розрив контракту французької фірми Naval Group з урядом в Канберрі про постачання Австралії 12 підводних човнів на суму майже в 56 млрд євро, повідомляє Deutsche Welle.

Міністри оборони і закордонних справ Австралії ще два тижні тому підтвердили, що угода з Францією по субмарин залишається в силі.

"Говорячи відверто, це просто удар в спину. Це руйнування довіри, і я дуже розгніваний", - заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в четвер, 16 вересня.

Раніше США, Великобританія і Австралія оголосили про створення нового блоку проти Китаю під назвою AUKUS. США і Британія в рамках цього пакту пообіцяли допомогти Австралії створити власний атомний підводний флот. В результаті Австралія розірвала вже підписаний контракт з Францією про постачання їй французьких субмарин зі звичайним двигуном.

"Ми встановили з Австралією відносини довіри. Цю довіра тепер попрано", - констатував Ле Дріан.

Він також звинуватив президента США Джо Байдена в тому, що той діє в стилі свого попередника Дональда Трампа.

"Це одностороннє, брутальне і непередбачуване рішення дуже нагадує те, що робив пан Трамп. З слів президента Байдена ми несподівано дізналися, що контракт, укладений між Францією і Австралією, припинений, а США запропонують австралійцям ядерну угоду, про зміст якої нам нічого не відомо . Так не чинять з союзниками. Ми зовсім недавно говорили про все це з США і ось тепер - цей розрив. Це не лізе ні в які ворота", - підкреслив глава МЗС Франції.

Зі свого боку міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі назвала те, що трапилося "дуже поганою новиною" і жахливим рішенням в сфері міжнародної політики.

"Тепер ми бачимо, як США ставляться до своїх союзників і партнерів", - зазначила вона.

Парлі також пообіцяла зробити все, щоб мінімізувати втрати для Naval Group.

"Будуть потрібні пояснення. У нас є контракти. Потрібно, щоб австралійці пояснили, як вони мають намір виплутуватися з цього", - сказала вона.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес зі свого боку заявив, що новий пакт з США та Австралією чи не свідчить про стратегічні розбіжності з Францією. У той же час він зазначив, що розуміє розчарування Парижа з приводу втрати контракту.

Президент США Джо Байден запевнив, що Франція залишається для його країни ключовим партнером в Індо-Тихоокеанському регіоні, з яким він має намір тісно співпрацювати і надалі.