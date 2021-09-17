Стала відома дата виходу Microsoft Office 2021

Microsoft випустить нову версію свого пакету офісних програм Office 2021 вже через кілька тижнів, 5 жовтня, разом з масовим запуском Windows 11, повідомляє УНИАН.

Про це пише Engadget. Зазначається, що Office 2021 – це одноразова покупка, доступна як на Windows, так і на macOS. Він буде альтернативою для користувачів, які не хочуть користуватися сервісами по підписці Microsoft 365.

У Microsoft пообіцяли розкрити подробиці про Office 2021 найближчим часом. Однак за даними ЗМІ, новий офісний пакет отримає ряд нововведень, представлених в Office LTSC для корпоративних клієнтів, який був запущений сьогодні.

Серед них - підтримка темного режиму і нові можливості для спільного доступу.

Нагадаємо Microsoft призначила дату виходу нової операційної системи Windows 11 на 5 жовтня.

Windows 11 буде доступна через безкоштовне оновлення на відповідних комп'ютерах (ПК) з Windows 10. Крім того, деякі моделі ПК надійдуть у продаж вже з передвстановленою новою операційною системою Windows 11.

Як повідомляється в блозі Microsoft, Windows 11 дозволить підвищити продуктивність пристроїв і ефективність роботи з додатками.

Також в компанії повідомили, що безкоштовне оновлення до Windows 11 буде відбуватися поетапно. Зокрема, процес безкоштовного оновлення до Windows 11 почнеться 5 жовтня і буде проходити в кілька етапів для підвищення якості.