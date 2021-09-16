У Запоріжжі вкрали дитину з коляски - відео події

У Запоріжжі у жінки на вулиці з коляски викрали маленьку дитину, після чого зловмисники сіли в авто і зникли. Інцидент стався цього вечора на вулиці Комарова в Комунарському районі міста, повідомляє РБК-Україна.

За інформацією пабліка "Це Запоріжжя" на Telegram-каналі викрадачем є батько дитини, який діяв разом з двома спільниками. Чоловіка звуть Ахмет, він - громадянин Туреччини.

Після того як зловмисники вихопили малюка з коляски, вони сіли в легковик Ford темно-червоного кольору та поїхали. Вік дитини 1 рік і 3 місяці.

На місце НП викликали правоохоронців, які опитали свідків та очевидців, з'ясовували деталі та обставини кричущого інциденту.

Також для упіймання викрадачів в місті був оголошений поліцейський план "Перехоплення". Між тим в прес-службі місцевої поліції повідомлення про подію поки немає. Коментар ГУ НП в Запорізькій області очікується. У мережі з'явилося відео з місця НП.

Автор: Володимир Костирін