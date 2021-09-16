Коломойський, Арахамія і Льовочкін "засвітилися" в одній VIP-ложі

Поєдинок 1-го туру Ліги Чемпіонів між київським «Динамо» та лісабонською «Бенфікою» «вживу» на НСК «Олімпійський» дивилися українські політики кількох різних поколінь та олігархи, повідомляє Киев Медиа.

Фотодокази показав у своєму Facebook журналіст Михайло Ткач.

«З якихось невідомих причин саме на цей матч з‘їхались різні впливові люди об‘єднані різними важливими темами для розмов» — написав Ткач в публікації.

На одному з фото в VIP-ложі НСК сидить олігарх Ігор Коломойський, давній бізне-партнер власників «Динамо» братів Суркісів. На іншому — він же спілкується з головою фракції «Слуга Народу» в ВРУ Давидом Арахамією.

На інших фото присутні екс-президент Леонід Кучма; екс-прем’єр-міністр Валерій Пустовойтенко; міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко; міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов; міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов; тричі міністр юстиції Лавринович; директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко; одіозний депутат «Слуги Народу» Микола Тищенко; депутат ОПЗЖ Сергій Льовочкін; власник АТБ Геннадій Буткевич; перший віце-прем’єр Олег Уруський; ютубер Дмитро Гордон.

«Наступного разу теж піду у віп-ложу. Не послухаю — так хоч побачу. Бо не дуже зрозуміло де нові обличчя, а де старі. До речі, як туди потрапити якщо ти не «слуга народа»? Депутату від ОПЗЖ Григорію Суркісу треба дзвонити?» — дописує Ткач.

Зауважимо, що на більшості показаних фото складно зрозуміти, наскільки далеко сиділи один від одного згадані діячі, і хто з них спілкувався між собою.