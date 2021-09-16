Війська РФ залишають Білорусь після навчань "Захід 2021"

Російські війська залишають Білорусь після спільних навчань "Захід 2021", повідомляє УНІАН.

"Російські війська, що брали участь в спільних навчаннях, почали повертатися на місця постійної дислокації в Російській Федерації. У Білорусі маневри проходили, в основному, на полігонах в Брестській області поблизу кордону з Польщею та Україною" , - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони РФ.

За даними російського оборонного відомства, військові підрозділи та з'єднання оперативно-тактичних ракетних комплексів гвардійської загальновійськової армії Західного військового округу приступили до здійснення маршу в пункт постійної дислокації.

"Ракетники здійснюють марш комбінованим способом по дорогах федерального значення і залізниці на відстань понад 1000 кілометрів в Курську область і приступлять до підготовки і переведення озброєння і військової техніки на сезонне обслуговування" , - додали у відомстві.

За офіційними даними російського відомства, в маневрах були залучені близько 200 тис.осіб, понад 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, в тому числі понад 290 танків, понад 240 гармат, реактивних систем залпового вогню та мінометів.