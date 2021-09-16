Війська РФ залишають Білорусь після навчань "Захід 2021"

Війська РФ залишають Білорусь після навчань "Захід 2021"

Російські війська залишають Білорусь після спільних навчань "Захід 2021", повідомляє УНІАН.

"Російські війська, що брали участь в спільних навчаннях, почали повертатися на місця постійної дислокації в Російській Федерації. У Білорусі маневри проходили, в основному, на полігонах в Брестській області поблизу кордону з Польщею та Україною", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони РФ.

За даними російського оборонного відомства, військові підрозділи та з'єднання оперативно-тактичних ракетних комплексів гвардійської загальновійськової армії Західного військового округу приступили до здійснення маршу в пункт постійної дислокації.

"Ракетники здійснюють марш комбінованим способом по дорогах федерального значення і залізниці на відстань понад 1000 кілометрів в Курську область і приступлять до підготовки і переведення озброєння і військової техніки на сезонне обслуговування", - додали у відомстві.

За офіційними даними російського відомства, в маневрах були залучені близько 200 тис.осіб, понад 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, в тому числі понад 290 танків, понад 240 гармат, реактивних систем залпового вогню та мінометів.

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