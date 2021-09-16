У Китаї угоду США та Австралії назвали актом ядерного поширення

Допомога США в отриманні Австралією атомних субмарин - акт ядерного поширення, заявив постпред КНР у Відні. За його словами, це суперечить меті Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, повідомляє РБК-Україна.

За даними The Age постпред заявив, що передача Австралії технології негативно відіб'ється на вирішенні ядерних досьє Корейського півострова та Ірану.

Своєю чергою прессекретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу заявила, що нове партнерство США з Великобританією та Австралією в Індо-Тихоокеанському регіоні не спрямоване проти Китаю, Вашингтон не прагне до конфлікту з Пекіном.

Автор: Артур Родивилов