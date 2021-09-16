Зеленський зібрав групу протистояння "СП-2" - склад

Зеленський зібрав групу протистояння "СП-2" - склад

Президент Володимир Зеленський створив робочу групу з напрацювання пропозицій щодо нейтралізації загроз у зв'язку з Північним потоком-2, повідомляє Ліга.net.

За даними Офісу президента у зв'язку з будівництвом магістральних газопроводів в обхід України та викликам у сфері енергетики, зокрема реалізацією проєкту Північний потік-2, який несе пряму загрозу нацбезпеці та безпеки всього регіону, Зеленський створив робочу групу з напрацювання пропозицій щодо нейтралізації відповідних ризиків.

Групу очолив глава ОП Андрій Єрмак, до її складу увійдуть:

  • глава СБУ Іван Баканов;
  • голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко (за згодою);
  • міністр енергетики Герман Галущенко;
  • секретар РНБО Олексій Данилов;
  • перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко;
  • радник міністра енергетики Олена Зеркаль (за згодою);
  • глава Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко;
  • міністр юстиції Денис Малюська;
  • надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова;
  • надзвичайний і повноважний посол України в Німеччині Андрій Мельник;
  • заступник голови ОП Юлія Свириденко;
  • заступник голови ОП, секретар робочої групи Андрій Сибіга;
  • віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина;
  • президент товариства з обмеженою відповідальністю Грант Торнтон, надзвичайний і повноважний посол України Олександр Чалий (за згодою).

Як зазначається, робоча група повинна підготувати пропозиції про заходи щодо запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави від споруди газопроводів і розробити пропозиції щодо зменшення окремих загроз у сфері безпеки та енергетичних сферах.

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