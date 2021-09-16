В ОП назвали тему, яку Зеленський підніме в ООН

Президент Володимир Зеленський на Генеральній асамблеї ООН заявить про необхідність залучити Росію до відповідальності за проведення виборів до Державної думи на окупованій території Донецької та Луганської областей, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив радник глави Офісу президента, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми не можемо впливати на волевиявлення (українців – ред.), тому що ми не контролюємо цю територію, там здійснює контроль окупант — Російська Федерація. Але ми можемо вплинути на голосування. Вчора Європарламент рекомендував Єврокомісії не визнавати взагалі вибори в Російській Федерації. Така політична позиція в Європарламенті є" , — сказав Арестович.

Він також звернув увагу на те, що таке голосування може проходити також на таких територіях, як Абхазія, Південна Осетія і Придністровʼя, тобто на територіях невизнаних. Таким чином, Росія може потрапити в нову міжнародну ізоляцію.

"Путін вже не поїхав на Генасамблею ООН, а наш президент, я так розумію, поставив питання там на повний зріст" , — зазначив спікер української делегації в ТКГ.

Арестович сказав, що МЗС України також буде реагувати на залучення українців до виборів до Держдуми, будуть направлені відповідні заклики в ОБСЄ та інші міжнародні організації.