17 вересня: яке сьогодні свято, що сьогодні не можна робити

У цей день у світі відзначаються всесвітня акція "Очистимо світ", Міжнародний день безпеки пацієнта, День "Час вийшов", Міжнародний день вина "Гренаш", Міжнародний день кантрі-музики, повідомляє УНИАН.

В Україні - День рятівника, в Італії - Свято сиру, у США - День Конституції і Громадянства, День пам'яті військовополонених і зниклих без вести, День крамаря, День обізнаності про струс мозку, День професійного клінінгу, День гри шаффлборд, День запечене в тесті яблука, День сендвіча "Монте-Крісто", в Гондурасі - День вчителя, в Анголі - День національних героїв, в Австралії - День австралійського громадянства, у Чилі - День хуасо, в Тонге - День народження кронпринца, в Іспанії - Кінофестиваль в Сан-Себастьяні, День бога Вишвакармы, День Мелільї, в Індії - День визволення Маратвады, День посту і духовних практик "Паршва Екадаші", в Нідерландах - День пам'яті Голландської операції, у Білорусі - День народної єдності.

Пам'ятні дати 17 вересня, річниці та події

У цей день в 1630 році на східному узбережжі Північної Америки, в бухті Массачусетської затоки, британські переселенці, багато з яких були вихідцями з англійського міста Бостон, заснували Бостон американський. Вже через кілька років в поселенні ними були відкриті перші в Америці англомовна школа і коледж - Гарвард.

Вигідне місце розташування і відносна незалежність від англійської адміністрації сприяли його швидкому зростанню і розвитку. До середини 18 століття Бостон був найбільшим містом Британської Америки, а за кількістю жителів випереджав всі міста північноамериканських колоній і визнавався їх економічним, політичним і культурним центром.

Після війни за незалежність місто стало ще й великим торговим портом. Під час подій, пов'язаних зі скасуванням рабства, Бостон став одним з центрів цього руху. Етнічний склад міста змінився з початком масової імміграції в США з Європи. Ірландські та італійські іммігранти привезли з собою католицьку віру, і незабаром ця релігійна громада стала найбільшою в місті.

Сім'я Кеннеді є нащадками перших ірландських переселенців. На початку і середині 20 століття Бостон занепадає. У 1970 році почався новий економічний бум. Лікарні та медичні центри стали об'єктом впровадження інноваційних технологій, а університети та коледжі міста залучали до себе молодь з усієї країни. І на початку 21 століття місто повернуло собі статус інтелектуального, технологічного і політичного центру. Сьогодні Бостон - найбільше місто штату Массачусетс. Він також є неофіційною столицею регіону, відомого під назвою Нова Англія, і одним з найстаріших і найбагатших міст Сполучених Штатів.

У 1665 році в Англії почалася "Велика епідемія чуми".

У 1787 році на конституційній конвенції у Філадельфії була прийнята Конституція США. Це - найстаріший і найкоротший у світі основний закон. Конституція США складається з преамбули і 7 статей, і з деякими змінами (27 поправок) діє до теперішнього часу.

Для своєї епохи вона була видатним демократичним і революційним документом. Оригінал Конституції США зберігається в Національному архіві у Вашингтоні, де він виставлений для огляду в спеціально обладнаній вітрині разом з декларацією незалежності. А на честь цієї події, що сталася в 1787 році, в США встановлено свято - День Конституції і громадянства США.

У 1910 році в Лондоні лікарі висловили припущення, що якщо кількість лунатиків буде збільшуватися такими ж темпами, як раніше, то через 40 років число божевільних людей стане більше розумних.

У 1922 році в Берліні відбувся перший у світі публічний показ звукового фільму.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 17 вересня вшановує пам'ять ікони Божої Матері, яка в християнській культурі була відома як Неопалима Купина. Вона є захисницею від пожеж і вогню. Інші назви свята: "Дозвільні вила","День Вавили", "Луків день".

Що сьогодні не можна робити

Не давайте нікому в борг і не подавайте милостиню - злидні можуть перейти на вас. Не ходіть в людні місця, в гості і самі не приймайте гостей. Не сваріться, не ревнуйте, не ображайтеся і ні в якому разі не з'ясовуйте відносини з коханою людиною - розлучитеся.

Прикмети на 17 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

на цибулі багато лушпиння - зима буде дуже холодною;

великий урожай горобини - до морозної зими.

Іменини 17 вересня

Іменини у Мойсея, Феодора, Іуліана, Михайла, Павла, Олександра, Івана, Петра, Олени, Василя, Миколи, Степана і Григорія.