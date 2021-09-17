Для стандартної зими в Україні достатньо газу – Оператор ГТС

Для стандартної зими в Україні достатньо газу, повідомляє УНІАН.

Про це сказав генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

За його словами, в підземних сховищах буде 19 млрд метрів кубічних газу. Він зазначив, що ситуація буде складна, але не критична.

Голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус (фракція "Слуга народу") переконує, що ухвалене рішення про підписання річних контрактів по газу дає гарантії, що "цієї зими зростання тарифів для населення не відбудеться" .

Він додав, що ці річні контракти "дають стабільну ціну газу до травня 2022 року" .

Коли зайшла мова про планування ситуації на майбутнє, радник міністра енергетики Лана Зеркаль наголосила, що Україна вперше веде моделювання разом з Європейською комісією ситуації.

"І це вперше коли вони погодилися провести це моделювання із залученням України і на короткотермінову перспективу - на цю зиму, і на варіант запуску Північного потоку, і після 2024 року" , - наголосила вона.

Чого чекати Україні взимку

Вартість газу безпосередньо впливає на тарифи на опалення, які вже цієї зими можуть істотно зрости.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через дії Росії, яка не поспішає нарощувати обсяги поставок газу в Європу, ціни на газ в Україні, як і в Європі, знаходяться на абсолютному історичному максимумі та вже перевищили 20 тис.грн за тисячу кубометрів.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" попередило, що тарифи на тепло і гарячу воду для жителів столиці через підвищення цін на газ цієї осені можуть зрости на 40%.

Експерт у сфері енергетики Валентин Землянський заявив про те, що Україна не може вплинути на ситуацію з цінами на внутрішньому ринку, які досягають рекордного значення.