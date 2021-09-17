Ліга Європи: результати 1-го тура групового етапу

16 вересня пройшов перший тур групового етапу Ліги Європи, повідомляє УНИАН.

В центральному поєдинку "Лестер" та "Наполі" між собою зіграли внічию. Видовищним вийшло протистояння між "Селтіком" та "Бетісом". Лідер збірної України Андрій Ярмоленко допоміг "Вест Хему" обіграти загребське "Динамо". Українець вийшов на заміну та зіграв заключні 10 хвилин.

Ще один футболіст збірної України Олександр Зубков зіграв 86 хвилин за "Ференцварош" в матчі проти "Баєра".

Результати матчів

Група A

"Рейнджерс" - "Ліон" - 0:2

"Брондбю" - "Спарта" Прага - 0:0

Група B

"Монако" - "Штурм Грац" - 1:0

ПСВ - "Реал Сосьєдад" - 2:2

Група C

"Лестер" - "Наполі" - 2:2

"Спартак" (Москва) - "Легія" - 0:1

Група D

"Олімпіакос" - "Антверпен" - 2:1

"Айнтрахт" - "Фенербахче" - 1:1

Група E

"Галатасарай" - "Лаціо" - 1:0

"Локомотив" (Москва) - "Марсель" - 1:1

Група F

"Црвена Звезда" - "Брага" - 2:1

"Мідтьюлланн" - "Лудогорець" - 1:1

Група G

"Бетіс" - "Селтік" - 4:3

"Баєр" - "Ференцварош" - 2:1

Група Н

"Динамо" (Загреб) - "Вест Хем" - 0:2

"Рапід" - "Генк" - 0:1

Ліга Європи 2021-2022: що потрібно знати