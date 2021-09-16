Зеркаль розповіла про головну суперечку РФ і ЄС по "СП-2"

Європейські норми змушують Росію змінити власне законодавство через "Північний потік-2" – вони вимагають розділити постачальника газу і систему транспортування. Москва пручається з усіх сил, адже така вимога ЄС не лише позбавить її монополії, а й зробить конкурентною українську газотранспортну систему, повідомляє Обозреватель.

Про це в програмі "Право на владу" заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль. Дипломатка пояснила, що основна вимога європейського законодавства, щоб "Газпром" позбувся свого монопольного становища.﻿ Саме через європейське регулювання "Нафтогаз" свого часу проходив процес анбандлінгу, зазначила Зеркаль.

"Тут присутній Сергій Макогон, який є керівником газотранспортної системи, а Юрій Вітренко – головою "Нафтогазу", Між ними немає ніяких зв'язків, вони самостійні. Так само має діяти і "Північний потік-2". Для цього росіянам доведеться змінювати своє законодавство. І використовувати вже цю трубу зможе не тільки Газпром, але й інші видобувачі, які зможуть постачати газ в Європу. Ідея полягає в тому, щоб розповсюдити це європейське регулювання на всі потоки, які йдуть в Європу. Таким чином українська труба зможе конкурувати з іншими потоками. " , – пояснила вона.

Завдяки цьому ціни на газ будуть значно нижчими, тому що Газпром не зможе диктувати умови постачання блакитного палива в Європу і не зможе контролювати ці ціни, зазначила Зеркаль.