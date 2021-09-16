Зеркаль розповіла про головну суперечку РФ і ЄС по "СП-2"
Європейські норми змушують Росію змінити власне законодавство через "Північний потік-2" – вони вимагають розділити постачальника газу і систему транспортування. Москва пручається з усіх сил, адже така вимога ЄС не лише позбавить її монополії, а й зробить конкурентною українську газотранспортну систему, повідомляє Обозреватель.
Про це в програмі "Право на владу" заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль. Дипломатка пояснила, що основна вимога європейського законодавства, щоб "Газпром" позбувся свого монопольного становища. Саме через європейське регулювання "Нафтогаз" свого часу проходив процес анбандлінгу, зазначила Зеркаль.
"Тут присутній Сергій Макогон, який є керівником газотранспортної системи, а Юрій Вітренко – головою "Нафтогазу", Між ними немає ніяких зв'язків, вони самостійні. Так само має діяти і "Північний потік-2". Для цього росіянам доведеться змінювати своє законодавство. І використовувати вже цю трубу зможе не тільки Газпром, але й інші видобувачі, які зможуть постачати газ в Європу. Ідея полягає в тому, щоб розповсюдити це європейське регулювання на всі потоки, які йдуть в Європу. Таким чином українська труба зможе конкурувати з іншими потоками. ", – пояснила вона.
Завдяки цьому ціни на газ будуть значно нижчими, тому що Газпром не зможе диктувати умови постачання блакитного палива в Європу і не зможе контролювати ці ціни, зазначила Зеркаль.