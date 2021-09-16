Україна - лідер Європи по госпіталізаціям з COVID-19
Україна опинилася на першому місці в Європі за кількістю госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом. Наша країна обігнала Францію, Італію і Великобританію, повідомляє Обозреватель.
Про це у Facebook повідомив аналітик Євген Істребін, який відстежує ситуацію з поширенням коронавируса в Україні. Він також оприлюднив відповідний графік.
"Україна вийшла на перше місце в Європі за кількістю ковідних пацієнтів в лікарнях, обігнавши Великобританію, Францію та Італію (даних по Німеччині і Росії немає)", – написав він.
Також Істребін звернув увагу, що в сусідній з Україною Румунії показник також значно зростає
Нагадаємо, що вранці 16 вересня в Україні було зафіксовано 5,7 тисяч нових випадків зараження коронавірусом за добу. Загальна кількість з початку пандемії перевищує 2,3 млн. Також за останню добу помер 101 чоловік (54,6 тисяч за весь час).