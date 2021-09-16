Україна - лідер Європи по госпіталізаціям з COVID-19

Україна опинилася на першому місці в Європі за кількістю госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом. Наша країна обігнала Францію, Італію і Великобританію, повідомляє Обозреватель.

Про це у Facebook повідомив аналітик Євген Істребін, який відстежує ситуацію з поширенням коронавируса в Україні. Він також оприлюднив відповідний графік.

"Україна вийшла на перше місце в Європі за кількістю ковідних пацієнтів в лікарнях, обігнавши Великобританію, Францію та Італію (даних по Німеччині і Росії немає)" , – написав він.

Графік госпіталізацій в Європі. Джерело: Facebook Євгена Істребіна.

Також Істребін звернув увагу, що в сусідній з Україною Румунії показник також значно зростає

Графік госпіталізацій в Європі. Джерело: Facebook Євгена Істребіна.

Пост Євгена Істребіна.

Нагадаємо, що вранці 16 вересня в Україні було зафіксовано 5,7 тисяч нових випадків зараження коронавірусом за добу. Загальна кількість з початку пандемії перевищує 2,3 млн. Також за останню добу помер 101 чоловік (54,6 тисяч за весь час).