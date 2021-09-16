Влада Китаю буде платити за дітей

Округ Лінься в провінції Ганьсу на заході Китаю почне надавати грошові субсидії парам, щоб вони заводили дітей. За інформацією Bloomberg, сім'ям округу дадуть 5000 юанів (774 долари) при народженні третьої дитини, а також виплачуватимуть 10 тисяч юанів (одна тисяча п'ятсот сорок вісім доларів) на рік, поки їй не виповниться три роки, повідомляє Лента.Ру.

Сім'ї з одним або двома дітьми зможуть отримувати субсидії в меншому розмірі, а також влада пообіцяла фінансово допомогти при оплаті навчання і покупці будинку. Такі заходи потрібні були, тому що кількість постійних жителів округу значно скоротилося, а уряд прагне збільшити чисельність місцевого населення на дев'ять відсотків до 2030 року.

З демографічними проблемами стикаються й інші регіони Китаю. Так, наприклад, першим містом, який почав грошово заохочувати дітонародження, став Паньчжихуа в південно-західній провінції Сичуань.

Влада вживає все більш активні кроки, щоб сповільнити зниження народжуваності. У квітні Народний банк Китаю (аналог Центрального банку) закликав громадян народжувати дітей, щоб країна не відстала від США на тлі старіння населення. У травні сім'ям дозволили мати трьох дітей, хоча з 2016 року батькам доводилося платити штраф, якщо в родині з'являлося більш як двоє дітей. До цього з 1979 року діяла політика «одна сім'я - одна дитина».

Заходи щодо збільшення народжуваності пов'язані з тим, що, за прогнозами, населення Китаю в найближчі роки буде скорочуватися. Демографічна криза загрожує економіці країни. Чисельність працездатного населення, до якого відносять людей від 16 до 59 років, впала за 2020 рік на 890 тисяч осіб. Якщо народжуваність продовжить знижуватися, в Китаї виникне дефіцит на ринку праці, і тоді держава втратить економічну перевагу як перед США, так і перед іншими західними країнами.