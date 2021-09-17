Держдеп запевнив французьку владу в партнерстві США

У Вашингтоні в четвер назвали Францію вкрай важливим партнером США на тлі обурення Парижа рішенням Австралії будувати атомні підводні човни у співпраці з США і Британією, а не купувати їх у французької фірми, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Ми вітаємо важливу роль, яку відіграють європейські країни в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ми з нетерпінням чекаємо можливості продовжити тісну співпрацю з партнерами по НАТО, в Європейському Союзі, особливо, з Францією. Вона - вкрай необхідний партнер в цьому і в інших питаннях" , - сказав держсекретар США Ентоні Блінкен в четвер.