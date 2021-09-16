Іран схвалив використання американської вакцини

Влада Тегерану схвалила використання вакцини від коронавірусної хвороби, розробленої американською фармацевтичною компанією Johnson&Johnson, на тлі п’ятої хвилі захворюваності на COVID-19, повідомляє Радіо Свобода.

«Однодозова вакцина від коронавірусу Johnson&Johnson була схвалена» , – заявив 16 вересня голова Іранського управління з контролю за продуктами та ліками Мохаммад Реза Шанехсаз.

Крім того, за його словами, розроблена Росією одноразова вакцина Sputnik Light також була схвалена в Ірані.

Іран схвалив використання вакцини Johnson&Johnson через вісім місяців після того, як Верховний лідер аятолла Алі Хаменеї заборонив вакцини, вироблені у Великій Британії та Сполучених Штатах, заявивши, що ці країни «не заслуговують на довіру».

Однак президент Ірану Ебрагім Райсі, який вступив на посаду у серпні, пообіцяв взяти за пріоритет боротьбу з пандемією.

Іран використовує власну вакцину проти коронавірусу Barakat, російську «Супутник V», індійську Covaxin та версію розробленого британцями препарату Oxford/AstraZeneca, створеного спільно російсько-південнокорейським підприємством.