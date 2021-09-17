У SpaceX розповіли про самопочуття цивільного екіпажу

У SpaceX розповіли про самопочуття першої цивільної місії на орбіті. Екіпаж першої цивільної місії складається з двох чоловіків і двох жінок, при цьому ніхто з них не є професійним астронавтом, повідомляє РБК-Україна.

У космос відправився засновник компанії Shift4 Payments Джаред Айзекман, який оплатив політ, а також дослідниця Сіан Проктор, співробітниця лікарні Хейлі Арсено та інженер Крістофер Семборскі.

"Екіпаж здоровий, щасливий і відпочиває з комфортом. Перед тим, як екіпаж відправився спати, вони 5,5 разів облетіли Землю, завершили перший раунд наукових досліджень і з'їли пару обідів" , - йдеться в Twitter SpaceX.

Арсено відрізняється від усіх людей, котрі коли-небудь побували в космосі. У дитинстві дівчина перенесла рак кісток, через хворобу їй ампутували ногу. Вона стала першою людиною з протезом у космосі.

Учасники експедиції відрізняються від всіх тих, хто раніше був у космосі. Побачити Землю з орбіти зможуть ті, хто раніше ніколи б не дозволили зробити це через проблеми зі здоров'ям.

Автор: Артур Родівілов