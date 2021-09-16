Малозабезпеченим допоможуть відкрити бізнес - Мінсоцполітики

В Україні вводять державну програму для підтримки малозабезпечених сімей, в рамках якої можна буде отримати підтримку на соціальне підприємництво. Програма стартує з 1 січня 2022 року. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє Кореспондент.

"Ми з 1 січня будемо впроваджувати програму для підтримки малозабезпечених - це соціальне підприємництво. Тобто ми будемо оплачувати рахунки на придбання обладнання, матеріалів для заснування власного бізнесу" , - сказала міністр, виступаючи на V Українському жіночому конгресі.

За її словами, дана програма вже була випробувана в трьох областях України та показала хороші результати. Відомо, що програмою передбачається надання допомоги в розмірі до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року ця сума складе 97,5 тисячі гривень).

У Мінсоцполітики пояснили, що допомогу можна повертати шляхом сплачених в процесі підприємницької діяльності податків і соціальних внесків. Якщо ж підприємець-учасник програми працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, то повертати допомогу державі не треба.