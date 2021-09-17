Суд відхилив апеляцію екс-міністра Рудьковського

Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом колишнього міністра транспорту та зв’язку України Миколу Рудьковського, підозрюваного у викраденні та катуванні керівника компанії "Нафтогазвидобування", а нині народного депутата від "Слуги народу" Олега Семінського, у 2012 році, повідомляє УНІАН.

"16 вересня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту на ухвалу Солом’янського районного суду міста Києва від 2 вересня, якою змінено підозрюваному Р. запобіжний захід з домашнього арешту у визначений період доби на цілодобовий домашній арешт до 29 вересня 2021 року включно" , - йдеться у повідомленні пресслужби суду.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського суду залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту та прокуратури – без задоволення.