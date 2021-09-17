Кабмін приготував два підвищення мінімалки

В Україні в грудні 2021-го мінімальну зарплату збільшать із 6000 до 6500 грн, а з жовтня наступного року – до 6700 грн. В результаті підвищать і мінімальну пенсію для тих, хто виконав певні умови: з 2400 до 2600 грн – у грудні та до 2680 грн – у жовтні, повідомляє Обозреватель.

Це випливає із затвердженого Кабміном проєкту бюджету﻿ України на 2022 рік. Відповідно до закону, українці, які досягли 65-річного віку і виконали вимоги щодо стажу, мають право на пенсію, розмір якої не нижчий за 40% мінімальної зарплати.

Вимоги щодо стажу:

35 років – для чоловіків;

30 років – для жінок.

Як перерахують мінімалку і пенсії:

до грудня 2021-го – мінімалка 6000 грн, а пенсія – 2400 грн;

грудень 2021-го – мінімалка 6500, а пенсія – 2600 грн;

жовтень 2022-го – мінімалка 6700 грн, а пенсія – 2680 грн.

Зазначимо, крім заявленого перерахунку пенсій в Україні також планується традиційна березнева індексація, а також кілька етапів підвищення мінімальних пенсій для всіх. Окрім того, окрему надбавку отримають ті, хто досяг 70-річчя.