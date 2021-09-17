СБУ ліквідувала нелегальний спиртзавод

Співробітники СБУ заблокували в Дніпропетровській області виробництво і збут контрафактної підакцизної продукції в промислових масштабах. Щомісяця з "мінізаводу" збували понад 100 тонн підробленого алкоголю на мільйони гривень, повідомляє Кореспондент.

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"Готовий "товар" збували через афілійовані мережі та торговельні точки з продажу алкогольної продукції в Київській, Харківській і Сумській областях", - йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Головний офіс з продажу підпільного алкоголю знаходився в Запоріжжі. При виготовленні сурогату використовувався контрафактний спирт і консерванти сумнівної якості.

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Нелегальний бізнес організували четверо жителів Запорізької області. Під час обшуків на "заводі", а також в офісах і на складах було виявлено понад 16 тонн підготовленої до збуту контрафактної продукції, "інгредієнти" для виготовлення фальсифікату, тара, "чорна" бухгалтерія та документація з доказами протиправної діяльності. Зараз вирішується питання про повідомлення організаторам про підозру.

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